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МВС готове оформляти "євробляхи" у цілодобовому режимі

Уряд може ввести спрощений порядок їх реєстрації
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові перейти на оформлення розмитнених автомобілів з європейською реєстрацією у цілодобовому режимі.
МВС готове оформляти "євробляхи" у цілодобовому режимі Фото: mvs.gov.ua

"Регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу з державної реєстрації розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі", - повідомила прес-служба МВС з посиланням на міжвідомчу нараду Національної поліції, Держприкордонслужби, Головного сервісного центру та Державної фіскальної служби.

За даними міністерства, зараз на урядовому рівні тривають консультації про введення спрощеного порядку реєстрації "євроблях" і отримання українських номерів.

Тим часом підрозділи Національної поліції і Прикордонної служби працюють у прикордонних районах у посиленому режимі.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

  • для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

  • для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.

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26 11 2018 11:48
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