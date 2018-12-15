МВС не зафіксувало грубих порушень під час Об’єднавчого Собору

Грубих порушень громадського порядку під час Об’єднавчого Собору, який проходив на території Національного заповідника "Софія Київська", не зафіксовано, правоохоронці забезпечили публічну безпеку.

Про це 15 грудня сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє " Укрінформ ".

"Усі підрозділи, які були задіяні для забезпечення публічної безпеки під час Об’єднавчого Собору, спрацювали відповідно до поставлених завдань. Грубих порушень публічної безпеки та провокацій не допущено", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, представник Української православної церкви Київського патріархату.

Тепер новий очільник Православної церкви в Україні поїде до Константинополя (Стамбул) та 6 січня отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос - грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.