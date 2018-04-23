CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві внутрішніх справ України з 511 електронних браслетів справні трохи більше сотні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВС: несправними є близько 80% електронних браслетів
На сьогоднішній день з 511 електронних браслетів працюють 107
Фото: vitaliy.umanets/facebook.com
З 511 електронних браслетів, 404 зламані. Кожен з таких браслетів коштував при закупівлі 53 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді МВС на запит "Громадського".
У листопаді 2017 року в МВС повідомляли, що співробітники поліції наділи "браслети" на 67 осіб. У той же час, станом на листопад минулого року було 1375 постанов судів про застосування електронного засобу контролю, але не виконано 818 постанов із-за відсутності необхідного обладнання.
Нацполіція у вересні минулого року оголосила тендер на закупівлю 500 електронних браслетів та додаткового обладнання до них на 38 млн грн.
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