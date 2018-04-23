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МВС: несправними є близько 80% електронних браслетів

На сьогоднішній день з 511 електронних браслетів працюють 107
У Міністерстві внутрішніх справ України з 511 електронних браслетів справні трохи більше сотні.
МВС: несправними є близько 80% електронних браслетів Фото: vitaliy.umanets/facebook.com

З 511 електронних браслетів, 404 зламані. Кожен з таких браслетів коштував при закупівлі 53 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді МВС на запит "Громадського".

 

У листопаді 2017 року в МВС повідомляли, що співробітники поліції наділи "браслети" на 67 осіб. У той же час, станом на листопад минулого року було 1375 постанов судів про застосування електронного засобу контролю, але не виконано 818 постанов із-за відсутності необхідного обладнання.

Нацполіція у вересні минулого року оголосила тендер на закупівлю 500 електронних браслетів та додаткового обладнання до них на 38 млн грн.

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23 04 2018 17:16
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