МВС Німеччини готове платити мігрантам за повернення додому

Рекламна кампанія в берлінському метро: біженцям, які повідомили владу ФРН до 31 грудня про свій добровільний від'їзд на батьківщину, компенсується річна оренди житла на новому місці.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини з гігантських білбордів на станціях берлінського метро звертається до пасажирів на німецькій, англійській, арабській і навіть російською мовами з передноворічними пропозиціями. Це "додаткова допомога на максимум 12-місячну оплату житла в рідній країні!", повідомляє DW.

Цільова аудиторія масштабної рекламної кампанії - іноземці, яким відмовлено в статусі біженця в Німеччині. За допомогою додаткових фінансових стимулів уряд ФРН прагне спонукати мігрантів на добровільний від'їзд з країни, яка ще три роки тому рясніла плакатами: Refugees Welcome ("Ласкаво просимо, біженці"). Слоган кінця 2018 року, за версією МВС, звучить інакше: "Твоя країна - твоє майбутнє. Зараз!", а всю додаткову інформацію можна отримати в інтернеті за красномовною адресою ReturningFromGermany.de, тобто "Повернення з Німеччини".

Повернутися додому мігранти можуть на будь-якій стадії розгляду прохання про надання притулку.

За першу половину 2018 року через Німеччину, за оцінками tagesschau.de, добровільно виїхали 10 669 чоловік. А примусово депортовано було 12 261. Само собою, що добровільний від'їзд набагато гуманніше, ніж примусова депортація - ніякого поліцейського ескорту, ніякої примусової посадки в літак.

До того ж ті, хто погоджуються добровільно покинути країну, отримують фінансову допомогу на покупку квитків і облаштування на батьківщині. Та й для німецької влади це вигідніше як з точки зору громадської думки (примусові депортації викликають шквал критики з боку правозахисних організацій), так і з точки зору фінансів. Вартість чартерного рейсу для висилки мігрантів в розрахунку на одного пасажира може в чотири-п'ять разів перевищувати витрати на звичайний авіапереліт економ-класом в один кінець.

За оцінками влади, вартість примусової депортації одного мігранта оцінюється в середньому в 1500 євро. А в разі добровільного від'їзду фінансові витрати державних структур скорочуються наполовину - до 700 євро (в середньому). З метою оптимізації витрат в Німеччині реалізуються програми "добровільного повернення", мета яких - стимулювати мігрантів грошима на від'їзд додому.

Компенсаційний пакет регулярно поповнюється. Наприклад, той, хто зважиться виїхати з Німеччини ще під час розгляду своєї заяви про надання притулку, може отримати 1200 євро. А 800 євро заплатять тим, хто не подаватиме апеляцію на відмову і мовчки виїде з ФРН в рамках запропонованого строку. Злі язики називають ці виплати "вали звідси" - бонус.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини очолює Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), голова баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), яка на виборах в бундестаг обіцяла посилення міграційної політики.

З приходом Зеехофера на пост глави МВС до назви відомства була додана приставка "у справах батьківщини" - і з білбордів в берлінському метро "міністерство внутрішніх справ, будівництва та батьківщини Німеччини" натякає мігрантам, що у них - своя батьківщина, адже кампанія проходить під девізом "Твоя країна - твоє майбутнє".

За словами прес-секретаря МВС Німеччини Елеонори Петерманн (Eleonore Petermann), що діє до 31 грудня спеціальна пропозиція направлена на те, щоб за допомогою компенсації витрат на оренду житла протягом року полегшити добровільним "поверненці" облаштування на новому місці (максимальна сума компенсації обмежена 3000 євро).

Крім фінансових виплат сім'ї, що виїжджають, можуть розраховувати і на матеріальну допомогу - наприклад, на будівництво або ремонт житла, а також на обладнання кухні або ванної кімнати.

У сайту ReturingfromGermany.de є версія російською мовою, де детально розписані суми компенсацій і дані адреси та контакти організацій, які допомагають в добровільному від'їзді. Однак "гаряча" телефонна лінія для репатріантів працює тільки шість годин на день, тільки по робочих днях і тільки на німецькій та англійській. Цей сайт - запущений травнем 2017 спільний проект Федерального відомства у справах міграції та біженців і Міжнародної організації з міграції (МОМ).

За словами прес-секретаря німецького підрозділу МОМ Лінди Гертнер (Linda Gärtner), кампанія "Твоя країна - твоє майбутнє" в берлінському метро, ​​ініційована МВС, спрямована на рекламу саме тимчасових додаткових стимулів для реінтеграції тих, хто їде з Німеччини добровільно. Скільки мігрантів вже скористалися спеціальною пропозицією МВС, на даний момент невідомо.

Нагадаємо, у Німеччині вже майже чверть мешканців має міграційне походження. Ця кількість складає 23,6% населення країни - на 4,4% більше, ніж було зафіксовано рік тому.