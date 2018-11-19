МВС обіцяє перевірити ліцензії муніципальних варт, про які розповідали "Схеми"
Про це повідомляє "Радіо свобода".
У Департаменті комунікації МВС пообіцяли, що наступного року відомство планово перевірить, чи дотримуються ліцензійних вимог на надання послуг охорони комунальні підприємства в таких населених пунктах:
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Київ (КП "Муніципальна охорона"),
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Одеса (КУ "Муніципальна варта"),
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Кременчук (КП "Муніципальна поліція"),
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Дніпро (КП "Січ" Дніпропетровської обласної ради та КП "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради),
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Чернігів (КП "Муніципальна варта"),
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Білгород-Дністровський (КП "Департамент муніципальної безпеки"),
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Вінниця (КП "Муніципальна поліція"),
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Біла Церква (КП "Муніципальна варта"),
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Олександрія (КП "Муніципальна поліція Олександрійської міської ради"),
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Ірпінь (КП "Муніципальна варта"),
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Івано-Франківськ (КП "Муніципальна варта"),
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Козелець на Чернігівщині (КП "Муніципальна варта"),
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Сергіївка на Одещині (КП "Сергіївська муніципальна варта").
Усі ці комунальні структури отримали від МВС ліцензію, завдяки якій мають право за гроші охороняти фізичних осіб і об'єкти. Тому саме Управління ліцензування цього міністерства може перевірити, чи дотримуються ці структури ліцензійних вимог.
"Видача ліцензій спрощена максимально – закон зобов'язує орган ліцензування робити це за дуже легкою процедурою і умов, а от забирати ці ліцензії дуже нелегко", – зазначив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
У разі, якщо в МВС під час перевірок знайдуть порушення, за словами Шевченка, підприємство може бути позбавлене ліцензії на охоронну діяльність.
При цьому, деякі з варт уже порушують законодавство – зокрема, у Кременчуці, Вінниці й Олександрії комунальні підприємства досі використовують слово "поліція" в назві. Водночас, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України" це прямо забороняє і дає право використовувати цю назву лише Нацполіції. Станом на 2018 рік за такі дії законом передбачений штраф у розмірі 34-51 тис. грн.
Про частину із вищезгаданих муніципальних варт, які планує перевірити МВС, "Схеми" розповідали у спецрепортажі "Вартові мерів". У ньому йшлося про те, як місцева влада в регіонах України наділяє муніципальну варту невластивими їй функціями правоохоронних органів та використовує її у своїх власних або політичних цілях. Зокрема, в Харкові, Одесі й Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів і журналістів, беруть участь у силових сутичках із місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість із використанням спецзасобів.
В Одесі КП "Муніципальна охорона" отримала минулоріч 750 тис. грн з бюджету на "засоби індивідуального захисту".
Муніципальні варти – це структури, які контролюються виключно місцевою владою і фінансуються з місцевих бюджетів, а також забезпечуються спецзасобами. У регіонах існують різні варіації назв – "гвардія", "охорона", "варта". Є також різні форми: як комунальні підприємства, так і громадські формування. У другому випадку вони підпорядковуються не місцевій владі, а лише собі, час від часу взаємодіючи із поліцією. Головне завдання вартових – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність.
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