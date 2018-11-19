МВС обіцяє перевірити ліцензії муніципальних варт, про які розповідали "Схеми"

​Про це повідомляє "Радіо свобода".

У Департаменті комунікації МВС пообіцяли, що наступного року відомство планово перевірить, чи дотримуються ліцензійних вимог на надання послуг охорони комунальні підприємства в таких населених пунктах:

Київ (КП "Муніципальна охорона"),

Одеса (КУ "Муніципальна варта"),

Кременчук (КП "Муніципальна поліція"),

Дніпро (КП "Січ" Дніпропетровської обласної ради та КП "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради),

Чернігів (КП "Муніципальна варта"),

Білгород-Дністровський (КП "Департамент муніципальної безпеки"),

Вінниця (КП "Муніципальна поліція"),

Біла Церква (КП "Муніципальна варта"),

Олександрія (КП "Муніципальна поліція Олександрійської міської ради"),

Ірпінь (КП "Муніципальна варта"),

Івано-Франківськ (КП "Муніципальна варта"),

Козелець на Чернігівщині (КП "Муніципальна варта"),

Сергіївка на Одещині (КП "Сергіївська муніципальна варта").

Усі ці комунальні структури отримали від МВС ліцензію, завдяки якій мають право за гроші охороняти фізичних осіб і об'єкти. Тому саме Управління ліцензування цього міністерства може перевірити, чи дотримуються ці структури ліцензійних вимог.

"Видача ліцензій спрощена максимально – закон зобов'язує орган ліцензування робити це за дуже легкою процедурою і умов, а от забирати ці ліцензії дуже нелегко", – зазначив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

​У разі, якщо в МВС під час перевірок знайдуть порушення, за словами Шевченка, підприємство може бути позбавлене ліцензії на охоронну діяльність.

При цьому, деякі з варт уже порушують законодавство – зокрема, у Кременчуці, Вінниці й Олександрії комунальні підприємства досі використовують слово "поліція" в назві. Водночас, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України" це прямо забороняє і дає право використовувати цю назву лише Нацполіції. Станом на 2018 рік за такі дії законом передбачений штраф у розмірі 34-51 тис. грн.

Про частину із вищезгаданих муніципальних варт, які планує перевірити МВС, "Схеми" розповідали у спецрепортажі "Вартові мерів". ​У ньому йшлося про те, як місцева влада в регіонах України наділяє муніципальну варту невластивими їй функціями правоохоронних органів та використовує її у своїх власних або політичних цілях. Зокрема, в Харкові, Одесі й Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів і журналістів, беруть участь у силових сутичках із місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість із використанням спецзасобів.

В Одесі КП "Муніципальна охорона" отримала минулоріч 750 тис. грн з бюджету на "засоби індивідуального захисту".