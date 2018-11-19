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МВС обіцяє перевірити ліцензії муніципальних варт, про які розповідали "Схеми"

У разі, якщо під час перевірок знайдуть порушення, підприємство можуть позбавити ліцензії на охоронну діяльність
Управління ліцензування Міністерства внутрішніх справ України у 2019 році обіцяє перевірити ліцензії у 14 комунальних підприємств і установ "Муніципальна варта" на охоронну діяльність, про частину з яких раніше розповідали "Схеми" у спецрепортажі "Вартові мерів".
МВС обіцяє перевірити ліцензії муніципальних варт, про які розповідали "Схеми" Фото: radiosvoboda.org

​Про це повідомляє "Радіо свобода".

У Департаменті комунікації МВС пообіцяли, що наступного року відомство планово перевірить, чи дотримуються ліцензійних вимог на надання послуг охорони комунальні підприємства в таких населених пунктах:

  • Київ (КП "Муніципальна охорона"),

  • Одеса (КУ "Муніципальна варта"),

  • Кременчук (КП "Муніципальна поліція"),

  • Дніпро (КП "Січ" Дніпропетровської обласної ради та КП "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради),

  • Чернігів (КП "Муніципальна варта"),

  • Білгород-Дністровський (КП "Департамент муніципальної безпеки"),

  • Вінниця (КП "Муніципальна поліція"),

  • Біла Церква (КП "Муніципальна варта"),

  • Олександрія (КП "Муніципальна поліція Олександрійської міської ради"),

  • Ірпінь (КП "Муніципальна варта"),

  • Івано-Франківськ (КП "Муніципальна варта"),

  • Козелець на Чернігівщині (КП "Муніципальна варта"),

  • Сергіївка на Одещині (КП "Сергіївська муніципальна варта").

Усі ці комунальні структури отримали від МВС ліцензію, завдяки якій мають право за гроші охороняти фізичних осіб і об'єкти. Тому саме Управління ліцензування цього міністерства може перевірити, чи дотримуються ці структури ліцензійних вимог.

"Видача ліцензій спрощена максимально – закон зобов'язує орган ліцензування робити це за дуже легкою процедурою і умов, а от забирати ці ліцензії дуже нелегко", – зазначив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

​У разі, якщо в МВС під час перевірок знайдуть порушення, за словами Шевченка, підприємство може бути позбавлене ліцензії на охоронну діяльність.

При цьому, деякі з варт уже порушують законодавство – зокрема, у Кременчуці, Вінниці й Олександрії комунальні підприємства досі використовують слово "поліція" в назві. Водночас, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України" це прямо забороняє і дає право використовувати цю назву лише Нацполіції. Станом на 2018 рік за такі дії законом передбачений штраф у розмірі 34-51 тис. грн.

Про частину із вищезгаданих муніципальних варт, які планує перевірити МВС, "Схеми" розповідали у спецрепортажі "Вартові мерів". ​У ньому йшлося про те, як місцева влада в регіонах України наділяє муніципальну варту невластивими їй функціями правоохоронних органів та використовує її у своїх власних або політичних цілях. Зокрема, в Харкові, Одесі й Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів і журналістів, беруть участь у силових сутичках із місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість із використанням спецзасобів.

В Одесі КП "Муніципальна охорона" отримала минулоріч 750 тис. грн з бюджету на "засоби індивідуального захисту".

​Муніципальні варти – це структури, які контролюються виключно місцевою владою і фінансуються з місцевих бюджетів, а також забезпечуються спецзасобами. У регіонах існують різні варіації назв – "гвардія", "охорона", "варта". Є також різні форми: як комунальні підприємства, так і громадські формування. У другому випадку вони підпорядковуються не місцевій владі, а лише собі, час від часу взаємодіючи із поліцією. Головне завдання вартових – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність.

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19 11 2018 23:25
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