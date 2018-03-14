МВС оголосило у розшук ймовірного замовника вбивства Вороненкова

Також його можуть судити заочно

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук російського злодія в законі Володимира Тюріна, якого столична прокуратури підозрює в організації убивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Датою зникнення у відомстві зазначили 10 жовтня 2017 року.

Раніше заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що ГПУ направила клопотання про міжнародно-правову допомогу до РФ, яка передбачає, серед іншого, вручення Тюріну підозри у вчиненні умисного вбивства.

Також генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає того, що російського злодія в законі Володимира Тюріна засудять заочно.

"Заочне засудження можливе, але для цього необхідно здійснити ряд дій, у тому числі оголошення його у державний, а потім міждержавний розшук, певний термін після такого рішення - до 6 місяців. Тому я не виключаю заочного, але розраховую на очне засудження", - сказав Луценко журналістам.

Він не сумнівається в тому, що Москва не видасть Україні Тюріна.

Окрім передбачених законодавством дій, наголосив Луценко, правоохоронці розраховують на оперативну удачу.

Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.

Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.

Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.