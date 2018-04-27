МВС оскаржило в суді відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що оскаржило рішення Окружного адміністративного суду Києва, який раніше визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Розслідування проведене Головним слідчим управлінням Національної поліції України повноцінно, всебічно і об'єктивно. Рішення ж адміністративного суду про відновлення Бочковського на посаді керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій оскаржено в законному порядку", - повідомляє в п'ятницю вранці Департамент комунікації МВС України.

Також в МВС додали, що на дії суддів окружного адміністративного суду Києва буде подано скаргу до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.

Вчора, 26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.