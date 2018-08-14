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МВС перейде на посилений режим роботи з 22 серпня

На честь річниці незалежності в Україні заплановано проведення понад 1 тис. урочистих заходів
Міністерство внутрішніх справ має намір перейти на посилений режим роботи з 22 серпня.
МВС перейде на посилений режим роботи з 22 серпня Фото:з відритих джерел

"У зв'язку з проведенням заходів, присвячених 27-й річниці незалежності України 24 серпня, Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба і фахівці ДержНС переходять на посилений варіант несення служби", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з повідомленням, на честь річниці незалежності в країні заплановано проведення понад 1 тис. урочистих заходів, в яких візьмуть участь 700 тис. чоловік.

"Для проведення публічних заходів під час святкування Дня державного прапора та Дня незалежності України МВС буде залучати всі свої підрозділи. Будуть працювати антиконфліктні групи, кінологи і вибухотехніки, інші підрозділи Національної поліції і військовослужбовці Нацгвардії", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Відзначається, що правоохоронці постійно моніторять ситуацію і враховують всі можливі виклики, насамперед терористичні загрози.

На час урочистостей для відстеження оперативної ситуації будуть розгорнуті ситуаційні центри, налагоджено оперативний обмін інформацією між підрозділами МВС. Також при плануванні забезпечення безпеки під час заходів правоохоронці будуть співпрацювати із Службою безпеки України та Управлінням державної охорони.

Крім того, буде посилено роботу на блокпостах Донецької і Луганської областей та автошляхах країни, а також охорона кордону.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

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14 08 2018 13:35
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