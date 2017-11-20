МВС планує встановити близько 4 тисяч камер відеофіксації
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив сподівання, що в грудні Верховна Рада проголосує за закон, який дозволить ввести відеофіксацію правопорушень на дорогах і це дасть можливість істотно знизити смертність на дорогах.
"4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після прийняття закону у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності та смертності", – інформує 20 листопада прес-служба МВС.
В свою чергу директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у коментарі "Українській правді" пояснив, що ця система буде впроваджуватися поступово.
"Наш базовий параметр – 4000 камер. Але це не значить, що вони запрацюють всі одразу", – зазначив він.
"Ми хочемо, щоб громадяни, учасники дорожнього руху психологічно звикали, що в перший квартал наступного року, може до півроку, система фотовідеофіксації почне працювати. Мова йде про тих, хто ще пам'ятає "листи щастя", які були в 2007 році", – пояснив він.
За словами Шевченка, поки що не можна сказати, чи всі камери будуть нові, заново закуплені, чи будуть використовуватися ті, які вже є.
"На певних ділянках частина (камер -ред.) вже є, і просто буде включатися, частина буде закупатися. Фінансова модель хто закупає, за які кошти – буде розроблятися потім після прийняття оцього спеціального закону", – сказав речник МВС.
На запитання, які кошти будуть задіюватися, Шевченко також зазначив, що про конкретні суми говорити поки зарано:
"Нам параметри закону дозволяють це робити за всілякі гроші: бюджетні, приватні, приватно-бюджетні. Не виключено, що в різних регіонах буде задіяно різні форми".
Як відомо, Кабінет міністрів підготував для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.
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