МВС попередило, що 18 травня до російських дипустанов не пускатимуть росіян
Як повідомляє прес-служба міністерства, доступ до дипустанов матимуть особи винятково з дипломатичним статусом.
"З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій, відповідно до Віденської конвенції. Доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", – йдеться у заяві.
МВС закликає дипломатів і громадян Росії "підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України".
Нагадаємо, в Україні для голосування російських громадян на виборах президента РФ 18 березня відкриють чотири виборчі дільниці.
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