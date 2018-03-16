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МВС попередило, що 18 травня до російських дипустанов не пускатимуть росіян

Допуск у будівлі матимуть особи винятково з дипломатичним статусом
У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
МВС попередило, що 18 травня до російських дипустанов не пускатимуть росіян Фото: google.com

Як повідомляє прес-служба міністерства, доступ до дипустанов матимуть особи винятково з дипломатичним статусом.

"З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій, відповідно до Віденської конвенції. Доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", – йдеться у заяві.

МВС закликає дипломатів і громадян Росії "підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України".

Нагадаємо, в Україні для голосування російських громадян на виборах президента РФ 18 березня відкриють чотири виборчі дільниці.

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16 03 2018 17:50
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