МВС пропонує саджати виборців, які беруть "подачки" кандидатів

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документацію пропонують позбавляти волі до 6 років

Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого права.

Відповідні зміни до законодавства презентували й підтримали на засіданні Кабінету міністрів, передає "Українська правда".

Голова МВС зазначив, що проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства" розробляли спільно з громадською мережею "Опора" та іншими суб’єктами виборчого процесу, робота тривала майже 2 роки.

"Ключовими змінами є невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав", – сказав він.

Заступниця міністра Тетяна Ковальчук зазначила, що, згідно з торішнім опитуванням, 68% громадян не задоволені чесністю виборів, та лише 16% виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат запропонують їм гроші за голос.

Вона розповіла, що законопроектом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів.

Пропонують позбавляти волі до 2 років за такими статтями КК: ч .1 ст 158-1 – незаконне використання, вкидання бюлетенів; ч. 1 ст. 159 – порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем; ч 1. ст. 160 – отримання виборцем неправомірної вигоди, пов’язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права тощо.

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документацію пропонують позбавляти волі до 6 років.

"Чинний Кримінальний кодекс передбачає максимальну санкцію за пропозицію виборцю неправомірної вигоди у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Нашим проектом її підвищено до 6 років", – наголосила Ковальчук.

"Правоохоронці отримують можливість здійснювати негласні слідчі дії та збирати належні докази для притягнення до відповідальності недобросовісних учасників у передвиборчій боротьбі", – додала заступниця голови МВС.

За словами Ковальчук, підкуп виборців залишається найбільшою загрозою об’єктивності проведення виборів в Україні.

При цьому проект передбачає звільнення від відповідальності осіб, які добровільно повідомили правоохоронцям про підкуп виборів чи фальсифікацію виборчої документації, – але його не будуть застосувати до організаторів цих дій.

Крім того, "вперше вводиться відповідальність за підкуп кандидата". Йдеться про "технічних кандидатів" чи "кандидатів-двійників", яких фінансують впливові учасники виборчих перегонів.

Також криміналізується ведення передвиборчої агітації, яка супроводжується наданням виборцям неправомірної вигоди, як то спиртні напої та продукти харчування. Чинний КК встановлює відповідальність лише за надання неправомірної вигоди юридичним особам.

Водночас, пропонується скасувати кримінальну відповідальність за знищення чи приховування виборцями власних бюлетенів, бо це не становить суспільної небезпеки і не є пріоритетними для безпеки виборчого процесу. Тому пропонують обмежитися штрафом.

Також пропонується передбачити адміністративну відповідальність за умисне розголошення виборцем свого волевиявлення на дільниці.

Голова "Опори" Ольга Айвазовська зазначила, що після парламентських виборів 2014 року було 13 обвинувачувальних вироків по всій Україні щодо зловживань у ході виборчого процесу, після місцевих виборів у 2015-му – 69, відтоді стало більше санкцій судів за підкуп виборців, але до в’язниці ніхто не сів.