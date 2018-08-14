МВС просить Раду швидше посилити покарання за порушення ПДР

Збільшення ДТП з травмованими відстежується в Запорізькій та Закарпатській областях

Кабінет міністрів направив до парламенту законодавчі ініціативи Міністерства внутрішніх справ щодо підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час відеоселекторної наради керівництва МВС, інформує департамент комунікації міністерства. За його словами, законопроект треба ухвалити на найближчому засіданні Верховної Ради.

"Питання дорожньої безпеки – важливе питання. Ми бачимо резонансні ДТП, в яких, на жаль, гинуть і діти", – зазначив він.

"Треба акцентувати нашу увагу на роботу груп поліції з Укртрансбезпекою щодо виявлення недобросовісних пасажирських перевізників. Я хотів би, щоб ми не тільки констатували цифри, а було принципове реагування на всі ці події з боку ГСУ, у тому числі з боку притягнення винних до кримінальної відповідальності", – заявив Яровий.

Він зауважив, що зараз "високий рівень ДТП пов’язаний з відпочиваючими, які прямують до південних та західних регіонів України".

"Ми маємо бути готові, що вони повертатимуться назад. Посилення заходів безпеки дорожнього руху – це не тимчасова акція, а постійна робота. Наразі патрульні групи розширені військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшена щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Все це триватиме до закінчення туристичного сезону", – сказав Яровий.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров додав, що для протидії високому рівню ДТП необхідно впроваджувати автоматичну фото/відеофіксацію порушень правил дорожнього руху на автошляхах – а для цього потрібні законодавчі зміни.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що за останні три тижні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість ДТП з постраждалими зменшилась на 26,5%, а кількість травмованих в таких ДТП зменшилась на 32%.

"Збільшення ДТП з травмованими відстежується в Запорізькій та Закарпатській областях. Із загиблими – у Закарпатській, Рівненській, Львівській, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях", – зазначив він.

"Задля ліквідації причин і умов, які сприяють ДТП, проведено позачергове обстеження аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП", – повідомив Білошицький.

"Відносно посадових осіб дорожніх і комунальних організацій складено 1423 адміністративні матеріали за статтею 140 КУпАП. До місцевих органів виконавчої влади та служб автомобільних доріг в областях направлено 790 інформацій щодо удосконалення дорожнього руху", – додав він.

Білошицький нагадав, що з 23 липня і до особливого розпорядження проводять комплекс заходів "Перевізник" для профілактики аварій на пасажирських рейсах.

Уже оглянуто понад 66 тисяч транспортних засобів, виявлено 1,5 тисячі несправних транспортних засобів, 255 – переобладнані з порушенням правил, норм та стандартів. Щодо посадових осіб перевізників складено 149 адміністративних матеріалів.

Крім того, виявлено майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів, 56 з яких – керування у стані алкогольно-наркотичного сп’яніння, 470 – керування автобусами, які не пройшли обов’язковий контроль, сказав Білошицький.