МВС, прикордонники, СБУ й фіскали створять комітет з питань охорони кордону
"В МВС переконані, що інтегроване управління кордонами вимагає ефективної співпраці між відомствами, які до цього залучені. Така співпраця дозволить забезпечити безперешкодний перетин кордону, законність мандрів та торгівлі та дасть можливість запобігти транскордонній злочинності", - повідомляє прес-служба МВС, ініціатором створення такого комітету було саме це міністерство.
У МВС зазначили, що європейські партнери повністю підтримують таке рішення та наголошують, що наша держава межує з чотирма країнами Європейського Союзу. Тож для ЄС надзвичайно важливо, щоб Україна забезпечувала безпеку на адміністративних рубежах.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України має намір збільшити кількість прикордонних постів, привівши відстань між підрозділами у відповідність до європейських стандартів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа