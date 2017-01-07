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МВС реформуватиме систему безпеки на масових заходах

У межах реформи передбачається удосконалення організаційно-штатної структури
Міністерство внутрішніх справ реформує систему безпеки на масових заходах.
МВС реформуватиме систему безпеки на масових заходах Фото: mvs.gov.ua

Про  це 1 липня заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

За його словами, в рамках реформи передбачається удосконалення організаційно-штатної структури.

"Ми хочемо створити повністю нову модель забезпечення публічної безпеки... Йдеться не лише про спецпідрозділи, а в цілому про координацію дій у структурі Нацполіції та з іншими правоохоронними органами", – зазначив Яровий .

"Події у Дніпрі показали, що у питаннях роботи наших підрозділів на масових заходах є певні проблеми. У першу чергу це було нерозуміння ситуації керівництвом поліції області та відсутність єдиного бачення у керівників місцевої влади", – зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано понад 10 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

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01 07 2017 20:30
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