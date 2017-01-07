МВС реформуватиме систему безпеки на масових заходах
Про це 1 липня заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.
За його словами, в рамках реформи передбачається удосконалення організаційно-штатної структури.
"Ми хочемо створити повністю нову модель забезпечення публічної безпеки... Йдеться не лише про спецпідрозділи, а в цілому про координацію дій у структурі Нацполіції та з іншими правоохоронними органами", – зазначив Яровий .
"Події у Дніпрі показали, що у питаннях роботи наших підрозділів на масових заходах є певні проблеми. У першу чергу це було нерозуміння ситуації керівництвом поліції області та відсутність єдиного бачення у керівників місцевої влади", – зазначив заступник глави МВС.
Нагадаємо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано понад 10 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.
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