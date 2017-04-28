МВС України відреагувало на спробу Росії організувати затримання, арешт і екстрадицію Яценюка
"Запит РФ до Інтерполу сформовано за ордером на арешт Яценюка, нібито виданим міським судом м. Єсентуки Ставропольського краю Російської Федерації 3 березня 2017 року. Російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки. Це, на думку російського слідства, сталося, коли А.П. Яценюк нібито був "членом озброєної банди "Мрія" і разом з нею "брав участь в атаках на російських військових на військові підрозділи Росії на території “Президентського палацу", площі "Мінутка", та залізничної станції "Грозний" в період з 31 грудня 1994 по 2 січні 1995 року", - йдеться в повідомленні на сайті МВС.
20 квітня 2017 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока. В листі міністра викладено загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу громадянина України А. П. Яценюка. Зокрема, Арсен Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що п. Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України.
Водночас п. Аваков наводить загальновідомі факти, які свідчать про незаконність і політично вмотивованість дій слідчих органів і органів правосуддя Російської Федерації. Згадується й про те, що правова позиція російського правосуддя, за наявною в МВС інформацією, базується на свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України. Така оцінка дій Росії щодо п. Яценюка, наголошено в листі міністра, є офіційною публічною позицією держави України, зокрема, - позицією Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України. Так, Мінюст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно А.П. Яценюка.
В зв’язку з вищевикладеним, Міністерство внутрішніх справ України офіційно нагадує про основоположні норми українського й міжнародного права, що діють в даній ситуації:
1.Захист правопорядку й кримінальне судочинство в будь-якій країні мають базуватися на фактах і доказах, - отриманих в законному порядку, без застосування примусу й тортур. Вочевидь абсурдні й завідомо бездоказові звинувачення громадян у злочинах не повинні братися до уваги судочинством.
2.Політично вмотивовані та необґрунтовані рішення органів правосуддя не можуть бути підставою для затримання, арешту та екстрадиції будь-якого громадянина.
Описані норми, зокрема, чітко викладені в конституціях України та Російської Федерації, кримінально-процесуальному законодавстві цих (та більшості інших) країн.
Ураховуючи викладене Міністерство сподівається, що з урахуванням положень статей 2 і 3 Статуту МОКП-Інтерпол, які суворо забороняють Організації вживати будь-яких заходів політичного, військового, релігійного або расового характеру з метою забезпечення політичного нейтралітету Міжнародної організації кримінальної поліції, Генеральний секретаріат та Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийме до уваги позицію України і заборонить використання можливостей та механізмів Інтерполу для інспірованого російською стороною політичного переслідування Яценюка А.П.
Нагадаємо, що раніше слідчий комітет Росії направив в Есентукський міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.
Мін’юст України звернувся до ЄСПЛ щодо невизнання рішень російських судів проти Яценюка.
МЗС України висловило своє обурення рішенням щодо заочного арешту українського політика Арсенія Яценюка (прем’єр-міністра у 2014-2016 роках).
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