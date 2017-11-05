МВС викликає на допит авторів фільму про Шеремета, - Аваков
Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради слідчої групи поліції у цій справі, інформує "Українська правда".
"Прибираючи емоції, багато фактів у цьому розслідуванні нас зацікавили – й ми викликаємо на допит авторів, а також Ігоря Устименка", – сказав Аваков.
Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.
Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела в Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.
Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.
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