МВС викрило схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків

Офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки.

Зазначається, що заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції підполковник поліції Дмитро Бут подав судовий позов проти телеканалу "Інтер".

"Його акціонери, зокрема народний депутат Льовочкін, і підконтрольний йому народний депутат Сергій Каплін, ведуть брудну медіа кампанію проти поліцейського Бута та членів його родини, розповсюджуючи необґрунтовану, недостовірну та непідтверджену інформацію", – йдеться у повідомленні МВС від 18 жовтня на сайті відомства.

"Я хочу щоб вони хоча б сказали: на підставі чого зроблені висновки про те, що я злочинець, що я обманюю, займаюся рейдерством та вимаганням. Якщо у них немає таких підстав, а я навіть в теорії не можу уявити, як вони це будуть мотивувати, на підставі чого вони ці факти взяли, – нехай вони офіційно спростовують цю інформацію", – заявляє сам Бут.

Причиною такої інформаційної атаки в МВС називають активну роботу слідчої групи на чолі із підполковником поліції Бутом із розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 та ч.1 ст.358 КК України.

Відомості про це внесено ще 22 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000056. У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність цього кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

У МВС зазначають, що під час розслідування встановлено, що Льовочкін С.В. та Фірташ Д.В., яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування ста мільйонів доларів США на користь ВАТ "Перший канал" (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ "Телеканал Інтер".

В подальшому частину акцій ПрАТ "Телеканал Інтер" було виведено на зареєстровану на території Республіки Кіпр компанію OSKARO INVESTMENTS LIMITED, 100 % акцій якої належить Льовочкіну.

"Вказані обставини також підтверджуються тим, що Льовочкін С.В. у своїй декларації вказав, що він є власником акцій компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED, у загальній кількості 20000 акцій номінальною вартістю 130480 грн., тобто на загальну суму 2609600000 (два мільярди шістсот дев`ять мільйонів шістот тисяч) грн., що складає понад 100 млн. доларів США", – йдеться в повідомленні МВС.

Разом з тим, під час перевірки джерел походження вказаних коштів встановлено, що з 2010 по 2014 рік Льовочкін займав посаду глави Адміністрації президента України за часів Януковича В.Ф., а з 2014 року по теперішній час Льовочкін С.В. є народним депутатом України та також не займається будь-якою підприємницькою діяльністю.

В МВС наголошують, що офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн.

"Тобто, на даний час Льовочкін Сергій Володимирович має у власності акції компанії на суму, що у понад сім тисяч разів перевищує його офіційно задекларовані доходи за останні три роки", – зазначають в МВС.

Також там стверджують, що під час розслідування отримали інформацію про те, що "Льовочкін С.В. через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу".

"Крім того розслідуються інші епізоди можливої протиправної діяльності посадових осіб медіа групи Інтер", – резюмують в МВС.

Нагадаємо, Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".