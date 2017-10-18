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МВС викрило схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків

Офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн
У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки.
МВС викрило схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків Сергій Льовочкін. Фото: tsn.ua

Зазначається, що заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції підполковник поліції Дмитро Бут подав судовий позов проти телеканалу "Інтер".

"Його акціонери, зокрема народний депутат Льовочкін, і підконтрольний йому народний депутат Сергій Каплін, ведуть  брудну медіа кампанію проти поліцейського Бута та членів його родини, розповсюджуючи необґрунтовану, недостовірну та непідтверджену інформацію", – йдеться у повідомленні МВС від 18 жовтня на сайті відомства.

"Я хочу щоб вони хоча б сказали: на підставі чого зроблені висновки про те, що я злочинець, що я обманюю, займаюся рейдерством та вимаганням. Якщо у них немає таких підстав, а я навіть в теорії не можу уявити, як вони це будуть мотивувати, на підставі чого вони ці факти взяли, – нехай вони офіційно спростовують цю інформацію", – заявляє сам Бут.

Причиною такої інформаційної атаки в МВС називають активну роботу слідчої групи на чолі із підполковником поліції Бутом із розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 та ч.1 ст.358 КК України.

Відомості про це внесено ще 22 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000056. У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність цього кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

У МВС зазначають, що під час розслідування встановлено, що Льовочкін С.В. та Фірташ Д.В., яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування ста мільйонів доларів США на користь ВАТ "Перший канал" (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ "Телеканал Інтер".

В подальшому частину акцій ПрАТ "Телеканал Інтер" було виведено на зареєстровану на території Республіки Кіпр компанію OSKARO INVESTMENTS LIMITED, 100 % акцій якої належить Льовочкіну.

"Вказані обставини також підтверджуються тим, що Льовочкін С.В. у своїй декларації вказав, що він є власником акцій компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED, у загальній кількості 20000 акцій номінальною вартістю 130480 грн., тобто на загальну суму 2609600000 (два мільярди шістсот дев`ять мільйонів шістот тисяч) грн., що складає понад 100 млн. доларів США", – йдеться в повідомленні МВС.

Разом з тим, під час перевірки джерел походження вказаних коштів встановлено, що з 2010 по 2014 рік Льовочкін займав посаду глави Адміністрації президента України за часів Януковича В.Ф., а з 2014 року по теперішній час Льовочкін С.В. є народним депутатом України та також не займається будь-якою підприємницькою діяльністю.

В МВС наголошують, що офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн.

"Тобто, на даний час Льовочкін Сергій Володимирович має у власності акції компанії на суму, що у понад сім тисяч разів перевищує його офіційно задекларовані доходи за останні три роки", – зазначають в МВС.

Також там стверджують, що під час розслідування отримали інформацію про те, що "Льовочкін С.В. через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу".

"Крім того розслідуються інші епізоди можливої протиправної діяльності посадових осіб медіа групи Інтер", – резюмують в МВС.

Нагадаємо,   Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".

 
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18 10 2017 14:04
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