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МВС запровадить послугу видачі міжнародних водійських посвідчень

Отримати такі посвідчення можна тільки при наявності пластикового національного водійського посвідчення
У Міністерстві внутрішніх справ планують на поточному тижні запустити послугу з видачі міжнародних водійських посвідчень.
МВС запровадить послугу видачі міжнародних водійських посвідчень Фото: ru.molbuk.ua

"Вже на цьому тижні ми запустимо послугу міжнародних водійських посвідчень. Це нова послуга, ніколи в МРЕВ вони не видавалися. Міжнародні водійські права – це не дуже симпатичні книжечки, схожі приблизно на наш військовий квиток. Такими правами можна користуватися скрізь у світі. У них вписуються категорії, прописується на декількох мовах ім'я і прізвище. Ця послуга сьогодні затребувана. Дуже багато запитують і хочуть оформити собі такі права. У першу чергу міжнародне водійське посвідчення є дуже актуальним для наших громадян, які працюють за кордоном і тих, які мають вид на проживання за межами України. Їх можна отримати тільки при наявності пластикового національного водійського посвідчення", - заявив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, інформує "Укрінформ".

Він підкреслив, що подібні документи будуть видаватися виключно в сервісних центрах МВС на території України.

"Якщо ж людина перебуває за кордоном, то вирішити питання з правами нашим буде можливо через процедуру обміну в тих країнах, з якими у нас підписано міжурядову угоду про взаємне визнання і обмін водійських прав. Такі договори у нас вже підписані з Італією, Іспанією. Зараз ми ініціювали підписання угод ще з 7 країнами, але будемо розширювати географію. Це дуже актуально для наших громадян, які проживають за межами України. Тільки за 2016 рік, більше тисячі наших громадян, які проживають в Італії, звернулися за заміною водійського посвідчення", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ планують переглянути цінову політику на послуги, пов'язані з отриманням водійських прав і реєстрацією автомобіля.

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09 02 2017 15:57
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