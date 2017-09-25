МВС запустило онлайн-сервіс отримання довідки про несудимість

Міністерство внутрішніх справ (МВС) запроваджує новий онлайн-сервіс - замовлення довідки про відсутність судимості.

"Послуга, яка забирала десятки годин, була "розсадником" корупції, викликала злість і обурення - трансформована в 2 кліка і посмішку на вашому обличчі", - написав очільник МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Онлайн-сервіс можна знайти на офіційному сайті МВС. Послуга безкоштовна. Вона буде доступною цілодобово та без вихідних.

За його словами, щороку в Україні довідку про судимість отримують 800 тис. осіб.

Нагадаємо, в Україні до кінця року запрацюють сервіси, що дозволятимуть одружитися онлайн і так само зареєструвати дітей.