НОВИНИМіністерство внутрішніх справ (МВС) запроваджує новий онлайн-сервіс - замовлення довідки про відсутність судимості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВС запустило онлайн-сервіс отримання довідки про несудимість
Послуга безкоштовна і доступна цілодобово
Фото: pedpresa.com
"Послуга, яка забирала десятки годин, була "розсадником" корупції, викликала злість і обурення - трансформована в 2 кліка і посмішку на вашому обличчі", - написав очільник МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
Онлайн-сервіс можна знайти на офіційному сайті МВС. Послуга безкоштовна. Вона буде доступною цілодобово та без вихідних.
За його словами, щороку в Україні довідку про судимість отримують 800 тис. осіб.
Нагадаємо, в Україні до кінця року запрацюють сервіси, що дозволятимуть одружитися онлайн і так само зареєструвати дітей.
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25 09 2017 19:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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