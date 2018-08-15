МВС заявляє про критичну ситуацію з нелегалами в Україні
"Протягом двох тижнів було виявлено понад 1 тис. 167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України", ‑ розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.
Проблема нелегальної міграції, на думку Ярового, загрожує державній безпеці.
"Результати профілактичного відпрацювання "Мігрант" показали, що проблема нелегалів нині дуже гостра у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці", ‑ наголосив заступник міністра внутрішніх справ.
Як зазначила директор Департаменту в справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Наталія Науменко, тенденція нелегальної міграції до України не має прогнозованого зниження, тому відомство розробляє план надзвичайних дій на випадок масового входу в Україну нелегальних мігрантів.
У той же час голова Національної поліції Сергій Князєв запевнив, що права нелегальних мігрантів ні в якому випадку не будуть порушені. Він також повідомив, що поліцейські залучатимуться до патрулювання прикордонних територій для протидії нелегальній міграції.
Перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк повідомив, що російська сторона порушує міжнародні договори про реадмісію, оскільки не приймає нелегальних мігрантів, що прибувають з їхньої країни.
Нагадаємо, що голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал заявляв, що Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.
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