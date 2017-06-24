МВС збирається законодавчо врегулювати земельне питання для будівництва "Стіни" з РФ, – Аваков

Влада на місцях веде роботу з власниками паїв

Міністерство внутрішніх справ України ініціює врегулювання на законодавчому рівні проблем, що виникають під час будівництва споруд уздовж держкордону на землі, яка належить фізичним та юридичним особам.

Про це 24 червня заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу у Харківській області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прикордонна служба нам підготувала, а міністерство внесло постанову Кабінету міністрів, яка повністю це врегулює. Думаю, у найближчі 2 тижні з'ясуються усі нюанси, пов'язані з прикордонним землекористуванням, я думаю, що проблем не буде", – зазначив Аваков.

Глава Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що наразі обласна влада веде роботу з власниками паїв, розташованих уздовж держкордону.

"Наразі цей процес триває. Ми працюємо з людьми, шукаємо ділянки, які зараз вільні і влаштовуватимуть людей", – сказала Світлична.

За даними ОДА, зараз в області налічується 777 ділянок загальною площею 686 га, які планується використовувати для будівництва споруд в рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону "Європейський вал".

Нагадаємо, у травні 2017-го в Державній прикордонній службі України повідомили про завершення робіт по створенню "інтелектуальної моделі охорони державного кордону" з РФ в Харківській області.

Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у 8 млрд грн.

Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".