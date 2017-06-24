МВС збирається законодавчо врегулювати земельне питання для будівництва "Стіни" з РФ, – Аваков
Про це 24 червня заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу у Харківській області, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Прикордонна служба нам підготувала, а міністерство внесло постанову Кабінету міністрів, яка повністю це врегулює. Думаю, у найближчі 2 тижні з'ясуються усі нюанси, пов'язані з прикордонним землекористуванням, я думаю, що проблем не буде", – зазначив Аваков.
Глава Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що наразі обласна влада веде роботу з власниками паїв, розташованих уздовж держкордону.
"Наразі цей процес триває. Ми працюємо з людьми, шукаємо ділянки, які зараз вільні і влаштовуватимуть людей", – сказала Світлична.
За даними ОДА, зараз в області налічується 777 ділянок загальною площею 686 га, які планується використовувати для будівництва споруд в рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону "Європейський вал".
Нагадаємо, у травні 2017-го в Державній прикордонній службі України повідомили про завершення робіт по створенню "інтелектуальної моделі охорони державного кордону" з РФ в Харківській області.
Проект "Стіна" був започаткований у 2014 році і мав на меті облаштування кордону з Росією. Реалізувати його планували за чотири роки, а його вартість оцінювалася у 8 млрд грн.
Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".
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