МВС: Життям поранених на Подолі нічого не загрожує
Про це журналістам на місці подій сказав речник МВС Артем Шевченко.
"Це могла бути помста за патріотичність подружжя", - сказав він, коментуючи причини замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва.
Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здоров'ю поранених нічого не загрожує.
"На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва", - сказав Шевченко. Він додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.
Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.
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