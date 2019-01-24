"Ми - Мадуро": Туреччина підтримала президента Венесуели
"Наш президент провів телефонну розмову і висловив підтримку Туреччини президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і сказав:" Мій брат Мадуро! Тримайся, ми підтримуємо вас!", - написав у Twitter прес-секретар турецького президента Ібрагім Калін, додавши хештег #WeAreMADURO (Ми - Мадуро).
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.
Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.
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