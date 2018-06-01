"Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими": Порошенко вдруге привітав українців з Різдвом

У суботу, 6 січня, президент Петро Порошенко разом із родиною привітали українців з Різдвом Христовим.

"У Віфлеємі днесь Марія Пречиста породила у вертепі нам Христа. Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. З давніх-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження Божого Сина у народних вертепах. Так само здавна подають до столу особливу страву – кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма.

Як сто тридцять років тому написала Леся Українка: "… Вже й кутя і узвар на столі. В хаті так ясно… Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій… Тая радість перелітає з одного обличчя на друге. Мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому сміхові… Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне: "Святий вечір!.." – традиція, яка в ньому так душевно змальована, – живе й понині.

Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших", – сказав президент Порошенко.

Дружина президента Марина Порошенко закликала згадати "теплим словом тих, хто живе у нашому серці", подякувати батькам, дітям, рідним та близьким, друзям та колегам "за те, що ми – разом!".

"Бажаю, щоб зірка Христова принесла українцям радість і щасливе майбутнє нашій рідній Україні!", – Зазначила Марина Порошенко.

Президент також додав, що де б ми не були сьогодні, треба згадати тих, хто захищає нашу країну.

"І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем.