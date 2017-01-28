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Ми будемо розширювати торговельну блокаду Донбасу, – Анатолій Виногородський

Блокада може торкнутися всієї лінії кордону з Російською Федерацією
Співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що планує розширення торговельної блокади Донбасу.
Ми будемо розширювати торговельну блокаду Донбасу, – Анатолій Виногородський Фото:povnatorba.blogspot

"Ми будемо цю блокаду розширювати", – заявив Виногородський, повідомляє Українська Правда.

На уточнююче питання, чи йде мова про всю лінію розмежування, він сказав, що "мова йде про всю лінію кордону з країною-агресором".

"На заблокованій гілці стоїть тепловоз з вагонами. Там стоїть наш намет. Близько 20 осіб, які змінюються через кожні 8 годин. Зараз підтягуються люди з інших областей. Першими приїхали хлопці з Волині, зараз підтягуються хлопці з Запоріжжя, з Київської області", –  розповів Виногородський.

За його словами, Луганська область з'єднана з окупованими територіями двома гілками залізниці, одну з яких було перекрито блокадою.

"За документами, які ми отримали на перегоні тієї гілки, яку ми закрили, ми побачили, що через цю гілку проходило на добу від 7 до 12 складів, в яких було від 50 до 65 вагонів", – повідомив співорганізатор блокади.

Відповідаючи на питання, чи була якась реакція на блокаду з боку правоохоронних органів Луганщини, Виногородський сказав: "У нас в Луганській області дуже хороші стосунки з правоохоронними органами".

Як повідомлялося, залізницю на Луганщині було заблоковано 25 січня.

Поліція порушила кримінальне провадження через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати, за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу. Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує роботу транспорту, створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

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