Ми даватимемо безкоштовні ліки хворим, або компенсуватимемо їх вартість, - Ілик

Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик заявив, що з 1 квітня 2017 року МОЗ матиме можливість або повністю давати безкоштовні ліки хворим, або компенсувати вартість в рамках референтних цін. Нововведення стосуватиметься трьох груп захворювань – серцево-судинні, бронхіальна астма і цукровий діабет.

Від 1 квітня в Україні має запрацювати програма МОЗ "Доступні ліки", згідно з якою пацієнти за рецептом лікаря зможуть отримувати безкоштовні ліки або ж трохи доплачувати за більш дорожчі. З цією метою уряд України на 2017 рік передбачив півмільярда гривень.

"В рамках референтної ціни ми маємо певний перелік препаратів, які можуть бути виписані для хворого. Хворий, рушаючи до лікаря, отримує рецепт. Рецепт він отримує по діючій речовині (тобто лікар не виписуватиме ліки певного бренду). Найдешевший препарат із цієї групи він отримує безкоштовно. Всі інші, які є в програмі реінбурсації до встановленої референтної ціни, він може отримати з невеликою доплатою, віддаючи той рецепт, який виписав йому лікар", – пояснив Роман Ілик в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

Урядовці почали говорити про цю програму ще наприкінці минулого року, проте у лютому 2017-го Києвом прокотилася хвиля паніки через те, що з аптек почали зникати життєво необхідні медикаменти. Фармацевти припинили замовляти препарати з переліку в урядовій постанові, звинувачуючи державу у надмірному регулюванні та забороні реалізувати певні різновиди ліків.

Заступник міністра охорони здоров'я заспокоїв українців – жодних заборон на реалізацію будь-яких ліків не буде. Він пояснив, що якщо препарат коштуватиме більше за референтну ціну, то його можна буде придбати на "вільному ринку" за повну ціну.

"У всіх без винятку країнах працює вільний ринок. В рамках вільного ринку ви можете придбати будь-які інші ліки... Якщо раптом я вирішив, що мені потрібен якийсь інший супер-препарат, то це мій вибір, тоді я вирішую в тому випадку, що мені робити", – зауважив Ілик.

Нагадаємо, у вересні 2016 прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд акумулює достатньо грошей для того, щоб у 2017 році забезпечити українців безкоштовними ліками.

Виконувач обов'язів міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що у 2017 році з бюджету України виділено 5,9 млрд гривень на закупівлю ліків. Також Супрун поскаржилася на тиск з боку правоохоронних органів через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям.