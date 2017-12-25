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Ми готові обміняти 306 полонених на 74 українців, - Геращенко

Зараз працюють над останніми логістичними і технічними деталями
Україна готова віддати 306 осіб в обмін на 74 полонених бойовиками ОРДЛО українців.
Ми готові обміняти 306 полонених на 74 українців, - Геращенко Фото: EPA / UPG

У переговорах була низка неузгоджених питань щодо верифікації полонених: хтось не бажав брати участь в обміні, а чийсь термін ув’язнення закінчувався в дні, коли вже тривала технічна робота з підготовки звільнення.

"Нам в рамках Мінської гуманітарної групи, після непростих переговорів, вдалося зняти більшість з цих питань. Ми готові в найближчий час передати 306 громадян( де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українця з окупованих територій", - повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

Вона додала, що зараз працюють над останніми логістичними і технічними деталями.

"Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайшвидше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.

Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.

 

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25 12 2017 12:14
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