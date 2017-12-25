Ми готові обміняти 306 полонених на 74 українців, - Геращенко

Зараз працюють над останніми логістичними і технічними деталями

Україна готова віддати 306 осіб в обмін на 74 полонених бойовиками ОРДЛО українців.

У переговорах була низка неузгоджених питань щодо верифікації полонених: хтось не бажав брати участь в обміні, а чийсь термін ув’язнення закінчувався в дні, коли вже тривала технічна робота з підготовки звільнення.

"Нам в рамках Мінської гуманітарної групи, після непростих переговорів, вдалося зняти більшість з цих питань. Ми готові в найближчий час передати 306 громадян( де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українця з окупованих територій", - повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

Вона додала, що зараз працюють над останніми логістичними і технічними деталями.

"Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайшвидше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.