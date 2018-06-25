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Ми готові віддати на обмін будь-яку кількість полонених, щоб витягнути всіх своїх, – Клімкін

Міністр наголосив, що Україна пропонувала різні опції щодо звільнення заручників
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова віддати на обмін будь-яку кількість людей, аби лише звільнити всіх українських заручників і політв'язнів.
Ми готові віддати на обмін будь-яку кількість полонених, щоб витягнути всіх своїх, – Клімкін Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"Ми готові на будь-які кроки, які дозволять нам звільнити наших хлопців. У нас є громадяни Росії, які знаходяться сьогодні тут. У них є відповідні судові вироки. Звичайно, для нас це, в першу чергу, і необхідні рішення. Але ми готові приймати ці рішення. Всі прекрасно розуміють як Росія маніпулює зі звільненням не тільки політичних в'язнів, а й заручників... Ми готові віддати стільки, щоб витягнути дійсно всіх", – наголосив Павло Клімкін сьогодні, 25 червня, на брифінгу, повідомляють УНН.

Міністр наголосив, що Україна пропонувала різні опції щодо звільнення заручників.

"Якщо РФ, яка є окупаційною владою, не готова йти вперед, хай пояснить нашим партнерам в рамках "нормандії" так само", – підкреслив міністр.

За час ведення бойових дій на Донбасі українській владі вдалося звільнити або обміняти понад 3200 громадян України, затриманих на окупованих територіях.

Нагадаємо, за інформацією "Харківської правозахисної групи", Служба безпеки України вдається до насильницького утримування людей для обміну з "ДНР" та "ЛНР".

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25 06 2018 15:56
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