Ми маємо бути пацифістами – Папа готовий зробити все, щоб зупинити війну в Україні

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт між росією та Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи вірить понтифік у можливе примирення між москвою та Києвом, він закликав не здаватися.

"Але кожен має взяти на себе зобов’язання демілітаризувати серця, починаючи зі своїх власних, а потім обеззброїти насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", – сказав Папа.