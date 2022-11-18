Ми маємо бути пацифістами – Папа готовий зробити все, щоб зупинити війну в Україні
Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт між росією та Україною.
Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи вірить понтифік у можливе примирення між москвою та Києвом, він закликав не здаватися.
"Але кожен має взяти на себе зобов’язання демілітаризувати серця, починаючи зі своїх власних, а потім обеззброїти насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", – сказав Папа.
Варто зазначити, що Папа наприкінці загальної аудієнції в середу засудив масований ракетний обстріл росії по Україні, що стався напередодні.
Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.
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