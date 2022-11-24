Ми не можемо довіряти режиму, котрий залишає людей без світла і тепла - Санду
Президент Молдови Мая Санду 23 листопада розкритикувала владу росії після того, як російський масований ракетний удар по Україні призвів до вимкнення електрики майже по всій території Молдови.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві й холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні. Як би важко не було зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, має вести в бік вільного світу", – зазначила вона.
Санду також пообіцяла, що всі технічні проблеми буде вирішено і світло повернеться до будинків.
Як раніше повідомляв iPress, після масштабного відключення електроенергії в Молдові, спричиненої ракетними атаками рф на Україну, у соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #безвас.
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