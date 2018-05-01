Ми не можемо нескінченно просити ЄС "будь ласка, візьміть нас", - Ердоган
"Ми не можемо нескінченно просити ЄС "будь ласка, візьміть нас", - сказав Ердоган в Парижі під час прес-конференції зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Anadolu.
У свою чергу, президент Макрон закликав співпрацювати з Туреччиною і вести відкритий діалог про її членство в Європейському союзі. Франція вірить, що майбутнє Анкари разом з Європою, зазначив французький президент. Він запевнив Ердогана, що Франція і Туреччина продовжать спільно боротися з тероризмом і терористичними угрупованнями, з такими як "Ісламська держава".
Туреччина заявила про бажання увійти в Європейський економічний союз в 1987 році, потім вона попросила про членство в ЄС в 1997 році, а переговори почалися в 2005 році. Щоб стати членом Європейського союзу, їй необхідно виконати 35 умов ЄС, які включають реформи й адаптацію країни під європейські стандарти. В кінці грудня 2017 року міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що "не може уявити Туреччину і Україну в найближчі роки" членами Європейського союзу.
Відносини ЄС і Анкари пішли на спад після того, як в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту в липні 2016 року. Тоді в Європі виступили з критикою на реакцію турецької влади на спробу повалити владу в країні і на масові арешти. Також в ЄС була припинена підготовка вступу Туреччини в Європейський союз.
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