Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ми не можемо нескінченно просити ЄС "будь ласка, візьміть нас", - Ердоган

Переговори про вступ Туреччини в ЄС почалися в 2005 році
Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина втомилася від процесу вступу в ЄС, і вона не може прийняти, що її зусилля блокуються.
Ми не можемо нескінченно просити ЄС "будь ласка, візьміть нас", - Ердоган Фото: aa.com.tr

"Ми не можемо нескінченно просити ЄС "будь ласка, візьміть нас", - сказав Ердоган в Парижі під час прес-конференції зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Anadolu.

У свою чергу, президент Макрон закликав співпрацювати з Туреччиною і вести відкритий діалог про її членство в Європейському союзі. Франція вірить, що майбутнє Анкари разом з Європою, зазначив французький президент. Він запевнив Ердогана, що Франція і Туреччина продовжать спільно боротися з тероризмом і терористичними угрупованнями, з такими як "Ісламська держава".

Туреччина заявила про бажання увійти в Європейський економічний союз в 1987 році, потім вона попросила про членство в ЄС в 1997 році, а переговори почалися в 2005 році. Щоб стати членом Європейського союзу, їй необхідно виконати 35 умов ЄС, які включають реформи й адаптацію країни під європейські стандарти. В кінці грудня 2017 року міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що "не може уявити Туреччину і Україну в найближчі роки" членами Європейського союзу.

Відносини ЄС і Анкари пішли на спад після того, як в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту в липні 2016 року. Тоді в Європі виступили з критикою на реакцію турецької влади на спробу повалити владу в країні і на масові арешти. Також в ЄС була припинена підготовка вступу Туреччини в Європейський союз.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2018 21:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.