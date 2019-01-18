"Ми не працюємо в Росії": Зеленський прокоментував розслідування "Схем" про його бізнес в Росії

За словами Зеленського, ні він, ні студія "Квартал 95" не веде бізнес в РФ "після того, що Росія зробила з Україною"

Шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії, а журналістам різко відповів, бо на нього "різко наскочили".

Відеовідповідь він опублікував в Instagram.

"Перше, хочу прокоментувати ситуацію з журналістами програми "СХеми". На мене різко вискочили - я різко відповів. Хлопці, наступного разу не ховайтеся, я відповім на всі ваші запитання. Прошу пробачення, на всяк випадок", - заявив Зеленський.

За його словами, ні він, ні студія "Квартал 95" не веде бізнес в РФ "після того, що Росія зробила з Україною".

Він також додав, що не їздить на територію сусідньої держави, бо там на нього завели кримінальну справу через те, що він і команда "Квартал 95" допомагали українській армії фінансами.

"У нашої компанії справді багато різноманітних прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії", - сказав Зеленський

"Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну і витрачаються в Україні", - додав він.

Шоумен наголосив, що він і його команда працюють і працюватимуть виключно в Україні.

Раніше, журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.

На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.