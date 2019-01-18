"Ми не працюємо в Росії": Зеленський прокоментував розслідування "Схем" про його бізнес в Росії
Відеовідповідь він опублікував в Instagram.
"Перше, хочу прокоментувати ситуацію з журналістами програми "СХеми". На мене різко вискочили - я різко відповів. Хлопці, наступного разу не ховайтеся, я відповім на всі ваші запитання. Прошу пробачення, на всяк випадок", - заявив Зеленський.
За його словами, ні він, ні студія "Квартал 95" не веде бізнес в РФ "після того, що Росія зробила з Україною".
Він також додав, що не їздить на територію сусідньої держави, бо там на нього завели кримінальну справу через те, що він і команда "Квартал 95" допомагали українській армії фінансами.
"У нашої компанії справді багато різноманітних прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії", - сказав Зеленський
"Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну і витрачаються в Україні", - додав він.
Шоумен наголосив, що він і його команда працюють і працюватимуть виключно в Україні.
Раніше, журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.
На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.
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