Ми не приймаємо незаконну анексію Криму, однак у відносинах потрібен рух, – Лінднер ВІДЕО

Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер прояснив свою позицію щодо покращення відносин з Росією та визнання анексії Криму.

Німецький політик розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, у якому стверджує, що визнання анексії півострова є неприйнятним.

Про це пише "Європейська правда".

У відеозверненні політик стверджує, що впродовж років гостро критикує президента Росії Володимира Путіна. Через це його звинувачують у тому, що він піддає ризику спадок політики розрядки, який залишили інші представники партії Вільних демократів – Шеель та Геншер.

Водночас, щойно він пропонує рухатися у напрямку покращення відносин з Росією, його одразу називають Putinversteher - "людиною, яка розуміє Путіна".

Лінднер відзначив, що його партія підтримує принципи міжнародного права та бачить Німеччину частиною Заходу. Для Вільних демократів трансатлантичні відносини є пріоритетом, а партія чи не за кожної можливості надає підтримку східноєвропейським партнерам по НАТО.

"Ми не приймаємо незаконну анексію Криму чи інші імперські жести, які надходять з Кремля. Але у відносинах потрібен рух, про це ми вже писали у своїй передвиборчій програмі. Нічого нового. Санкції мають бути посилені, якщо ми будемо бачити кроки назад… Але якщо ми бачитимемо прогрес, санкції мають бути послаблені. Крок за кроком, не як аванс, але поетапно це може бути можливим", – сказав Лінднер.

Лінднер розкритикував ЄС через поблажливість останнім часом щодо дотримання санкційного режиму. Але позитивним моментом назвав розширення санкцій через доставку турбін Siemens у Крим.

На його думку, наразі неможливо розв’язати питання Криму, але про анексію півострова потрібно постійно говорити і ніколи не приймати. Лінднер вважає, втім, що не варто прив’язувати інші питання до анексії Криму, оскільки інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".