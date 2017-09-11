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Ми ніколи не погодимося поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою, - Ващиковський

Він наголосив, що Україна потребує адвоката на міжнародній арені, і Польща може лишитися таким адвокатом
Польща ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою.
Ми ніколи не погодимося поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою, - Ващиковський Фото: rbc.ua

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє портал Interia.pl.

За його словами, його останній візит до Львова показав багато невирішених проблем і відсутність волі їх вирішувати.

"Ми ніколи не погодимося поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою, а це ми часом чуємо від окремих українських співрозмовників", - сказав Ващиковський.

Він визнав, що під час воєн трапляються різні речі.

"Однак з боку Армії Крайової не було політики знищення населення на території, де точилася війна з окупантом. З боку УПА така політика була, і це задокументовані факти", - заявив міністр.

Він наголосив, що Україна потребує адвоката на міжнародній арені, і Польща може лишитися таким адвокатом. Однак, Ващиковський повторив свою тезу про те, що російська агресія не може бути виправданням, щоб уникнути проблем і проведення реформ.

"Ми ще терплячі, але інші європейські країни, як от Угорщина і Румунія вже починають діяти проти інтересів України, наприклад у грудні не буде комісії Україна-НАТО, зате буде подібна зустріч з Грузією", - сказав польський дипломат.

"Ми хочемо, щоб українці усвідомили, що у них можуть бути реальні проблеми, створені не обов’язково Польщею. Але Польща може допомогти їх вирішити. Подивимося, як вони на це зреагують", - заявив він.

Нещодавно Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.

Зокрема  Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Нагадаємо, глава польського МЗС заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

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09 11 2017 12:59
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