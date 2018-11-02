Ми порушуємо закон, який встановив режим внутрішньої окупації, – Коханівський ВІДЕО

Коханівський каже, що внутрішня окупація – це коли Україною правлять не українці

Голова проводу "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський заявив, що Україна знаходиться під внутрішньої окупацією.

"Добровольчий рух ОУН є революційною організацією. Ми боремося з внутрішнім окупантом. Ми вважаємо, що Україна знаходиться в стані внутрішньої окупації", – сказав він в ефірі телеканалу NEWSONE.

Коханівський пояснив, що внутрішня окупація – це коли Україною правлять не українці.

"Правлять не ті люди, які за неї (Україну, – ред.) боролися. А править паразитарний прошарок суспільства, яким є олігархат", – уточнив він.

За словами Коханівського, добровольчий рух ОУН рішуче бореться з такою ситуацією. Крім того, він визнав, що члени організації можуть порушувати закон.

"Ми порушуємо закон, який встановив режим внутрішньої окупації, з яким ми не погоджуємося. Ми порушували закон багато разів. Наприклад, на Майдані, коли я створив "Першу київську сотню ОУН імені Коновальця". Я порушив закон, але пройшов час і держава сказала, що ви герої, тому що ви боролися на Майдані", – сказав Коханівський.