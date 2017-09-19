Ми повинні відхиляти загрози суверенітету України, - Трамп

Необхідно стати на захист суверенітету країн у всьому світі – від України до Південнокитайського моря.

"Необхідно захищати свої країни, їхні інтереси та майбутнє, необхідно відхиляти загрози від суверенітету, починаючи від України до Південнокитайського моря, ми повинні відстоювати повагу до кордонів та повагу до культури та мирної взаємодії", - заявив президент США Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, країнам-членам ООН не слід сидіти склавши руки перед загрозою воєн.

"Режими, які порушують усі принципи, на яких тримається ООН, це біда для нашої планети. Якщо численна праведна більшість не виступатиме проти зловісної меншості, тоді переможе зло", - заявив американський президент.

"Як і планували засновники ООН, потрібно діяти спільно. І спільно боротися з тими, хто загрожує нам хаосом, безладами та терором", - резюмував Дональд Трамп.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп вперше після вступу на посаду виступає на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Президент України Петро Порошенко 18-21 вересня 2017 року здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.