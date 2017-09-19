Ми повинні забезпечити ефективне припинення вогню в Україні, - Макрон
"В Україні ми маємо постійно виконувати взяті на себе зобов’язання і забезпечити ефективне припинення вогню, поступово, як ми це робили спільно із Німеччиною, щоб ті сторони, які там є, дотримувались міжнародного права і зрештою вийшли на закінчення конфлікту", – заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Макрон також наголосив на важливості врегулювання ситуації у Венесуелі.
"Колективні дії мають підтримувати в цій країні дотримання демократії, можливостей всім політичним силам говорити, щоб не було тих диктаторських тенденцій, які там наразі є", – зазначив він.
Президент Франції указав і на загрозу з боку КНДР.
"Багатостороння дипломатія змушує нас боротися з ядерним протистоянням. Пхеньян перейшов червону лінію у військовій ескалації, і це стосується нас. Наша відповідальність – разом з Росією та Китаєм твердо й активно повернути Північну Корею за стіл переговорів", – наголосив Макрон.
Він підкреслив, що Франція відмовляється від будь-якої ескалації конфлікту і "не відвертається від діалогу".
Нагадаємо, раніше на сесії ООН президент США Дональд Трамп заявив, що необхідно стати на захист суверенітету країн у всьому світі – від України до Південнокитайського моря.
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