Ми притягнемо режим путіна до відповідальності - прем’єр Великої Британії

Ріші Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму російського президента

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора володимира путіна за агресію проти України.

Про це йдеться у заяві британського прем’єра, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим путіна, що посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", – йдеться в заяві Ріші Сунака.

У британському уряді зауважили, що прем’єр-міністр використає формат G20, щоб продовжувати створювати "регіональні альянси, засновані на наших цінностях", наприклад, як тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.