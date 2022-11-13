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Ми притягнемо режим путіна до відповідальності - прем’єр Великої Британії

Ріші Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму російського президента
Ми притягнемо режим путіна до відповідальності - прем’єр Великої Британії Фото: УНН

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора володимира путіна за агресію проти України.

Про це йдеться у заяві британського прем’єра, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим путіна, що посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", – йдеться в заяві Ріші Сунака.

У британському уряді зауважили, що прем’єр-міністр використає формат G20, щоб продовжувати створювати "регіональні альянси, засновані на наших цінностях", наприклад, як тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.

Як повідомляв iPress, Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ рф сергєя лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.
 
Нагадаємо, що президент рф владімір путін не поїде на саміт лідерів країн G20, який триватиме на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.
 
 
 

 

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13 11 2022 11:05
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