Ми притягнемо режим путіна до відповідальності - прем’єр Великої Британії
Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора володимира путіна за агресію проти України.
Про це йдеться у заяві британського прем’єра, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph.
"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим путіна, що посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь. Ми притягнемо режим путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", – йдеться в заяві Ріші Сунака.
У британському уряді зауважили, що прем’єр-міністр використає формат G20, щоб продовжувати створювати "регіональні альянси, засновані на наших цінностях", наприклад, як тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.
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