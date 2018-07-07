"Ми сильні": діти з печери в Таїланді передали листи своїм батькам

Підлітки, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, написали і передали через дайверів-рятувальників листи.

У листах вони пишуть, що хочуть якнайшвидше повернутися додому, що вони сильні і не варто за них турбуватися.

Багато із них також просять приготувати їх улюблені страви, коли вони виберуться, повідомляє The Guardian.

"Я люблю вас, тато, мама і Той. Якщо ми зможемо вибратися, будь ласка, можете повести мене в ресторан на смажену свинину? Я люблю вас", - написав один хлопчик.

"Не переживайте, що я пропав на два тижні. Скоро я буду допомагати вам в магазині", - йдеться в листі іншого.

25-річний тренер, який повів дітей до печери також написав: "Батьки, всі діти в порядку. Я обіцяю піклуватися про ни. Я хочу подякувати за вашу підтримку і вибачитися перед батьками".

Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Дайвер з України Всеволод Коробов також бере участь у рятувальній операції в Таїланді.

Зараз тайці працюють в кількох напрямах, аби врятувати дітей. Обговорюється варіант навчити їх пірнати. Якщо не посиляться дощі, туди відправлять інструкторів, які будуть навчати хлопців. Вони можуть залишити печеру з маскою для пірнання та регулятором. Виводити їх зможуть по одному – одна дитина плюс рятувальник, або одна дитина плюс два рятувальники.

Вони також намагаються пробурити альтернативні проходи до сухої кімнати, де перебувають діти. На гору закидають рейнджерів і рятувальників, вони обстежують кожну щілину. Туди закинули вертольотами бульдозери, розчистили майданчик, завезли бурові апарати.

Аби забезпечити дітей харчами, рятувальники зверху за течією через всі доступні тріщини, якісь підводні річки закидають плавучі пакети, в яких знаходяться енергетичні гелі, глюкоза, різні харчові продукти.

Паралельно тайці відкачують воду. Розуміючи, що цього недостатньо, рятувальники спробували відвести воду з розташованого поруч водоспаду, щоб вона не потрапляла в печеру. Вони почали осушувати джерела й озера внизу, трохи нижче цієї печери, аби воді з печери було куди йти. Біля печери зараз велика кількість техніки, яка постійно працює.

Нещодавно, загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати дітей. За словами губернатора, завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху.