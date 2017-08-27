Ми вчасно надіслали всі документи, "Динамо" намагається дискредитувати наш клуб, – заява ФК "Маріуполь"
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті команди.
Зауважується, що "Маріуполь" відповідно до вимог регламенту УПЛ відправив до дирекції Прем'єр-ліги і ФК "Динамо" всі необхідні офіційні листи щодо майбутніх ігор, а також надав офіційні листи від Управління СБУ в Донецькій області, Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, Маріупольської міської ради
У свою чергу, як йдеться в заяві маріупольського клубу, від ФК "Динамо" вони "не отримали жодного офіційного листа щодо майбутніх ігор, а також щодо дати і часу прибуття делегації клубу, маршруту слідування і автотранспортних засобів, ця інформація необхідна СБУ і МВС для організації супроводу та проїзду автобусів з делегаціями ФК "Динамо" до Маріуполя".
"ФК "Динамо" не тільки не прибув на гру в Маріуполь, а й усіма силами намагається дискредитувати наш клуб. Колеги з ФК "Динамо", не займайтеся маніпуляціями! "М'яч" був на вашому боці", – зауважується в тексті заяви.
Раніше 27 серпня у прес-службі маріупольської команди повідомили, що київська команда до Маріуполя так і не прибула, тому матч, ймовірно, не відбудеться.
"Клуб в рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до кас стадіону або спорткомплексу "Іллічівець" і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими найщирішими вибаченнями", – йшлось в заяві.
"ФК "Динамо" Київ натомість заявив про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП
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Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.
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