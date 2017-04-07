Ми ведемо війну з Росією, а польський міністр відкриває другий фронт, - Лубківський (відео)

Координатор Руху Наливайченка "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський прокоментував висловлювання міністра закордонних справ Польщі Вітольда Вашиковського про те, що "Україна з Бандерою до Європи не увійде".

"Невчасними з двох причин: по-перше, сказані тоді, коли Україна протистоїть російському агресору на сході, а польський міністр своїми словами відкриває другий фронт. По- друге, Україні ще належить пройти довгий шлях до членства в ЄС. За той час у Польщі зміниться не один Ващиковський, а дві країни зможуть знайти порозуміння з чутливих питань, як це зробили, наприклад, Хорватія і Словенія. Недружніми, бо Вітольд Ващиковський втручається у внутрішні справи України. Українці самі визначать, хто є нашими героями, а хто не є", - наголосив Лубківський в ефірі "112 Україна".

Також він зауважив, що подібні висловлювання є шкідливими, бо нічого доброго відносинам між нашими країнами і народами вони не дають. Стільки, скільки робить Україна для вшанування польських імен і пам'ятних місць, не робить жодна із сусідніх із Польщею країн: починаючи від увіковічнення таких славних польських імен як Адам Міцкевич та Юліуш Словацький, до відкриття польських наукових, культурних, релігійних інституцій, підкреслив Лубківський.

"Україна має відреагувати на слова міністра Ващиковського, викликавши до МЗС польського посла, або висловити демарш через свого посла у Варшаві. Попри розуміння того, що Польща є нашим сусідом і країною, яка справді багато в чому нам підтримує на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, українська держава має вимагати, передусім, захисту прав українців у Польщі, зокрема на теренах Перемишля та інших територій, де живуть українці", - сказав дипломат.

Окрім того, Маркіян Лубківський вважає, що доцільно було б також запропонувати польській стороні створити міждержавну інтелектуальну групу, яка б спільно опрацювала складні питання нашого історичного минулого, привівши наші країни і народи до остаточного примирення і порозуміння.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського Союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.