Ми завжди будемо боротися проти обов'язкових міграційних квот, - МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не відмовиться від свого державного суверенітету на користь ЄС і буде продовжувати боротьбу проти системи квот щодо прийому шукачів притулку.

"Я точно не розділяю підходу, згідно з яким що меншим є суверенітет на рівні держав-членів, то сильнішим буде ЄС. Я думаю, що це вулиця із глухим кутом", - відзначив Сіярто, повідомляє Reuters.

Дипломат вважає, що одним з напрямків, в якому Угорщина підтримує загальний підхід, є оборона, оскільки наявність європейської армії зміцнить держави-члени. Але, наприклад, політика оподаткування повинна бути повноваженням національних урядів, оскільки це є питанням конкурентоспроможності.

Сіярто відкинув тезу про те, що Угорщина та Польща стають ізольованими в ЄС. Міністр не погодився і з тим, що Словаччина та Чехія віддаляються від обох країн у рамках Вишеградської четвірки.

"Є багато спроб зруйнувати єдність Вишеградськрї четвірки, але вони залишаються безуспішними", - сказав Сіярто, додавши, що країни Вишеградської четвірки були єдиними у своїй позиції відхилити міграційні квоти після неформальної зустрічі глав МЗС ЄС в Естонії минулого тижня.

"Ми завжди будемо боротися проти обов'язкових квот, ми ніколи не будемо приховувати свою думку про те, що незаконна міграція становить величезну загрозу для Європи, і ця наша позиція залишається нашою позицією, незалежно від того, який тиск на нас чинився".

Нагадаємо, сьогодні суд ЄС відхилив скарги Словаччини та Угорщини щодо міграційної політики Євросоюзу, який відстоює право Брюсселя на те, щоб країни-члени приймали у себе шукачів притулку.

Відтак, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна поважає рішення Європейського суду, згідно з яким було відхилено скаргу Будапешта та Братислави проти приймання мігрантів, проте своєї позиції щодо системи квот ЄС на мігрантів не змінила. Подібну відповідь на рішення суду виголосив і глава МЗС Угорщини.

Зазначимо, глава правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща не несе ніякої відповідальності за ситуацію, в якій опинилися біженці з Близького Сходу й Африки, а отже має повне моральне право не приймати їх в країні.