Ми знімемо санкції з РФ лише за умови миру на сході України, – Меркель

Санкції ЄС проти Росії скасують лише після досягнення миру на Донбасі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на сході України.

Про це вона сказала під час виступу на передвиборчому мітингу у Страсбурзі, повідомляє Reuters.

"Я витрачаю багато часу на досягнення розумних та гарних відносин з Росією", – сказала Меркель, додавши, що вона разом із Францією намагається досягти "мирних умов" на сході України.

Меркель заявила, що серйозні порушення міжнародного права з боку Росії вимагають санкцій.

"У той момент, коли ми це зробимо (досягнемо миру, – ред), ми також скасуємо санкції", – сказала вона, додавши, що анексія Кримського півострова та підтримка Росією сепаратистів "суперечили принципам, які існували після Другої світової війни".

"Якщо залишати подібні російські дії без відповіді, існує ризик, що вони будуть повторюватися", – додала Меркель.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.