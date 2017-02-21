Михайло Жизневський посмертно отримав громадянство України
"Нас з Михайлом Петровичем запросили до України, – сказала в телефонній розмові Ніна Жизневська. – І ми зробили цю справу. Сподіваємося, що це зніме законодавчі перешкоди, адже негромадянам України не можуть надаватися вищі звання і нагороди. Очікуємо, що найближчим часом український президент Петро Порошенко підпише указ про присвоєння нашому синові високого звання Героя України".
Після цієї зустрічі всі її учасники перемістилися до Михайлівського собору, де очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів богослужіння в пам'ять про Героїв Небесної сотні.
Нагадаємо, 152 млн грн, які вже стягнені з членів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича, хочуть розподілити між родинами Героїв Небесної сотні і вбитих в АТО військовослужбовців.
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