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Михайло Жизневський посмертно отримав громадянство України

Президент посмертно нагородив білоруса орденом Героїв Небесної сотні. Батькам призначена довічна стипендія за загиблого сина
20 лютого батьки білоруса Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, – Ніна та Михайло Жизневські, які перебувають зараз в Україні, підписали за сина необхідні документи для отримання ним громадянства України. Посмертно.
Михайло Жизневський посмертно отримав громадянство України Михайло Жизневський. Фото: vikna.if.ua

"Нас з Михайлом Петровичем запросили до України, – сказала в телефонній розмові Ніна Жизневська. – І ми зробили цю справу. Сподіваємося, що це зніме законодавчі перешкоди, адже негромадянам України не можуть надаватися вищі звання і нагороди. Очікуємо, що найближчим часом український президент Петро Порошенко підпише указ про присвоєння нашому синові високого звання Героя України".

Фото:radiosvoboda.org
Ніна та Михайло Жизневські взяли участь у зустрічі з керівництвом України – президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і генеральним прокурором Юрієм Луценком. Під час цієї зустрічі вони змогли безпосередньо звернутися до керівників України, - інформує "Радіо Свобода".
 
Фото:radiosvoboda.org

Після цієї зустрічі всі її учасники перемістилися до Михайлівського собору, де очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів богослужіння в пам'ять про Героїв Небесної сотні.

Фото:radiosvoboda.org
 

Нагадаємо, 152 млн грн, які вже стягнені з членів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича, хочуть розподілити між родинами Героїв Небесної сотні і вбитих в АТО військовослужбовців.

 
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21 02 2017 19:57
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