Миколаївська облрада залишила російській мові статус регіональної
За відповідний проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року проголосували 23 депутати замість 33 необхідних.
"На сесію облради 12 квітня було винесено проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року №4, завдяки якому російська мова отримала статус регіональної в Миколаївській області. За це питання проголосували 23 депутати замість 33 необхідних. Рішення не прийнято", - сказала голова облради Вікторія Москаленко, інфомує LB.ua.
Повідомляється, що 19 депутатів, присутніх на сесії, не голосували.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.
З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.
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