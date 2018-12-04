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Миколаївська облрада залишила російській мові статус регіональної

Для скасування рішення від 7 вересня 2012 року не вистачило 10 голосів
Миколаївська обласна рада залишила російській мові статус регіональної.
Миколаївська облрада залишила російській мові статус регіональної Фото:LiliGraphie/Depositphotos

За відповідний проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року проголосували 23 депутати замість 33 необхідних.

"На сесію облради 12 квітня було винесено проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року №4, завдяки якому російська мова отримала статус регіональної в Миколаївській області. За це питання проголосували 23 депутати замість 33 необхідних. Рішення не прийнято", - сказала голова облради Вікторія Москаленко, інфомує LB.ua.

Повідомляється, що 19 депутатів, присутніх на сесії, не голосували.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.

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12 04 2018 21:25
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