Миколаївська облрада залишила російській мові статус регіональної

Для скасування рішення від 7 вересня 2012 року не вистачило 10 голосів

Миколаївська обласна рада залишила російській мові статус регіональної.

За відповідний проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року проголосували 23 депутати замість 33 необхідних.

"На сесію облради 12 квітня було винесено проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року №4, завдяки якому російська мова отримала статус регіональної в Миколаївській області. За це питання проголосували 23 депутати замість 33 необхідних. Рішення не прийнято", - сказала голова облради Вікторія Москаленко, інфомує LB.ua.

Повідомляється, що 19 депутатів, присутніх на сесії, не голосували.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.