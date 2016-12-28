Минула доба у зоні АТО пройшла без втрат

Жоден військовий не загинув і не був поранений на Донбасі

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець.

"Почнемо з хорошої новини. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики чотири рази обстріляли дві позиції бійців АТО в Попаснянському районі.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів, у тому числі порушення "режиму тиші" в районі Світлодарської дуги.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 25 обстрілів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.