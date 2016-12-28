Минула доба у зоні АТО пройшла без втрат
"Почнемо з хорошої новини. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, на Луганському напрямку бойовики чотири рази обстріляли дві позиції бійців АТО в Попаснянському районі.
На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів, у тому числі порушення "режиму тиші" в районі Світлодарської дуги.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 25 обстрілів.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: