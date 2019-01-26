Крадіжка картини Ренуара у Відні: одним зі злодіїв виявився українець

Зараз його помістили під варту

Одним з викрадачів картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара "Затока, море, зелені скелі" з галереї віденського аукціонного дому Dorotheum виявився українець.

59-річного українця затримали в середині грудня минулого року в Амстердамі та 28 грудня передали до Відня. Зараз його помістили під варту, повідомляє австрійське видання Kurier.

Затриманий "спеціалізується" на витворах мистецтва, припускає видання. У 2005 році він був засуджений в Україні за викрадення картини Івана Айвазовського з одного з українських музеїв.

Під час затримання в амстердамському готелі виявили сумку, в якій, відповідно до записів з камер спостереження аукціонного будинку, і винесли картину. Триває розшук двох спільників затриманого. Видання додає, що потенційний покупець викраденої картини може перебувати у Північній Європі.

Полотно датується 1895 роком. Останнім часом воно зберігалося в приватній колекції. За попередніми оцінками, твір коштує від €120 тис. до €160 тис.

Також, у Норвегії з музею зникли картини Едварда Мунка. Серед втрачених робіт - "Смерть Марата", "Омега плаче", "Плаче дівчина у ліжку", "Портрет фру Р.", "Зоопарк-Берлін" і "Оге Крістіан Гірлефф".