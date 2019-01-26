Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Крадіжка картини Ренуара у Відні: одним зі злодіїв виявився українець

Зараз його помістили під варту
Одним з викрадачів картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара "Затока, море, зелені скелі" з галереї віденського аукціонного дому Dorotheum виявився українець.
Крадіжка картини Ренуара у Відні: одним зі злодіїв виявився українець Фото: Dorotheum

59-річного українця затримали в середині грудня минулого року в Амстердамі та 28 грудня передали до Відня. Зараз його помістили під варту, повідомляє австрійське видання Kurier.

Затриманий "спеціалізується" на витворах мистецтва, припускає видання. У 2005 році він був засуджений в Україні за викрадення картини Івана Айвазовського з одного з українських музеїв.

Під час затримання в амстердамському готелі виявили сумку, в якій, відповідно до записів з камер спостереження аукціонного будинку, і винесли картину. Триває розшук двох спільників затриманого. Видання додає, що потенційний покупець викраденої картини може перебувати у Північній Європі.

Полотно датується 1895 роком. Останнім часом воно зберігалося в приватній колекції. За попередніми оцінками, твір коштує від €120 тис. до €160 тис.

Також, у Норвегії з музею зникли картини Едварда Мунка. Серед втрачених робіт - "Смерть Марата", "Омега плаче", "Плаче дівчина у ліжку", "Портрет фру Р.", "Зоопарк-Берлін" і "Оге Крістіан Гірлефф".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2019 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.