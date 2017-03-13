Минулого року в Сирії вбили 652 дитини, - ЮНІСЕФ

Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу

В Сирії у 2016 році щонайменше 652 дитини були вбиті, це рекордна кількість жертв за час збройного конфлікту в країні.

Ще сотні померли від хвороб, які можна було б вилікувати за наявності необхідних медикаментів і медичної допомоги, йдеться в доповіді організації ЮНІСЕФ, інформує АР.

Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу.

За даними ЮНІСЕФ, в Сирії зростає кількість дітей, які беруть участь в бойових діях. У минулому році збройні угруповання завербували не менше 851 дитини. У 2015 році ця цифра була в два рази менше.

Нагадаємо, 11 березня від двох вибухів, що о пролунали в Старому місті Дамаска загинули щонайменше 44 особи, ще 40 отримали поранення.