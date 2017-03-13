Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Минулого року в Сирії вбили 652 дитини, - ЮНІСЕФ

Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу
В Сирії у 2016 році щонайменше 652 дитини були вбиті, це рекордна кількість жертв за час збройного конфлікту в країні.
Минулого року в Сирії вбили 652 дитини, - ЮНІСЕФ Фото: BBC

Ще сотні померли від хвороб, які можна було б вилікувати за наявності необхідних медикаментів і медичної допомоги, йдеться в доповіді організації ЮНІСЕФ, інформує АР.

Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу.

За даними ЮНІСЕФ, в Сирії зростає кількість дітей, які беруть участь в бойових діях. У минулому році збройні угруповання завербували не менше 851 дитини. У 2015 році ця цифра була в два рази менше.

Нагадаємо, 11 березня від двох вибухів, що о пролунали в Старому місті Дамаска загинули щонайменше 44 особи, ще 40 отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.