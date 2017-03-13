CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Сирії у 2016 році щонайменше 652 дитини були вбиті, це рекордна кількість жертв за час збройного конфлікту в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Минулого року в Сирії вбили 652 дитини, - ЮНІСЕФ
Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу
Фото: BBC
Ще сотні померли від хвороб, які можна було б вилікувати за наявності необхідних медикаментів і медичної допомоги, йдеться в доповіді організації ЮНІСЕФ, інформує АР.
Ще 2,3 млн сирійських дітей є біженцями в інших країнах Близького Сходу.
За даними ЮНІСЕФ, в Сирії зростає кількість дітей, які беруть участь в бойових діях. У минулому році збройні угруповання завербували не менше 851 дитини. У 2015 році ця цифра була в два рази менше.
Нагадаємо, 11 березня від двох вибухів, що о пролунали в Старому місті Дамаска загинули щонайменше 44 особи, ще 40 отримали поранення.
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