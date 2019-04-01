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Минулого року "зелені" електростанції Німеччини вперше виробили більше енергії, ніж теплові

За останні 10 років частка "зелених" електростанцій в Німеччині зросла у 2,5 раза
За підсумками 2018 року частка відновлювальних джерел енергії у загальні енергогенерації Німеччини перевищила 40%. Частка теплових електростанцій, що працюють на вугіллі, скоротилась до 38%.
Минулого року "зелені" електростанції Німеччини вперше виробили більше енергії, ніж теплові Фото: evpatori.ru

Зазначається, що сонячні, вітрові, гідроелектростанції, а також електростанції, що працюють на біомасі, виробили 219 мільярдів кіловат-годин електроенергії у Німеччини та протягом 2018 року, інформує "Інтерфакс".

При цьому, за останні 10 років частка "зелених" електростанцій в Німеччині зросла у 2,5 раза.

Наприкінці 2018 року у Німеччині закрили останню вугільну шахту. Ця подія настала після того, як уряд країни припинив надавати дотації вугільній галузі, загальний обсяг яких становив 150 мільярдів євро щороку.

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Нагадаємо, за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже 3 рази більше, ніж у 2017 році.

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04 01 2019 14:15
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