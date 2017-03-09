Минулої доби біля Зайцевого було поранено українського військового, - Мотузяник
"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.
Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.
Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь один раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.
На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.
На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій. Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.
Нагадаємо, що наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Всього зафіксовано 26 обстрілів позицій ЗСУ.
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