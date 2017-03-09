Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Минулої доби біля Зайцевого було поранено українського військового, - Мотузяник

Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували
Минулої доби на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військового.
Минулої доби біля Зайцевого було поранено українського військового, - Мотузяник Фото:lb.ua

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь один раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій. Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.

Нагадаємо, що наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Всього зафіксовано 26 обстрілів позицій ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2017 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.