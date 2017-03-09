Минулої доби біля Зайцевого було поранено українського військового, - Мотузяник

Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували

Минулої доби на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військового.

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь один раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій. Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.

Нагадаємо, що наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Всього зафіксовано 26 обстрілів позицій ЗСУ.